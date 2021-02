"Ich hatte mein ganzes Leben verspielt“

Legendär sind die Schicksale russischer Großfürsten, die in einer Nacht am Kartentisch ganze Ländereien verloren, aber ebenso bedrückend ist das Elend der „kleinen Leute“, die an jedem Monatsersten ihren Lohn verspielten. Die Konzession für ein Spielcasino, sagt man, sei nur vergleichbar mit der Erlaubnis, Geld drucken zu dürfen. Der Roulettetisch in seiner heutigen Form wurde im 17. Jahrhundert in Italien entwickelt, in Frankreich und Deutschland hat man Casinos abwechselnd erlaubt und verboten, wodurch Monte Carlo zum Spielerparadies werden konnte. Österreich war viel später dran, hier wurde das erste Casino 1934 im Hotel Panhans am Semmering eröffnet, wenige Wochen danach folgte der Spielbetrieb in Baden bei Wien.