Der Polizeipräsident war Kunde

Während nach dem Krieg kaum ein Delikatessengeschäft hochwertige Produkte anbieten konnte, erwarb Herr Hoffmann am Schwarzmarkt Lebensmittel und alkoholische Getränke. Da er lediglich eine Konzession als Greißler hatte, hätte er um 18.30 Uhr zusperren müssen, doch gerade da trudelten seine liebsten Gäste, die nachtschwärmenden Künstler, erst ein. „Nun is aber der Polizeipräsident Joschi Holaubek a mei Kundschaft g’wesen“, so Hoffmann. „Eines Tages san zwa Wachebeamte kommen und sehen die Leut im Lokal, jeder mit an Glasl in der Hand. ,Was is des für a Greißlerei, was tuat si da?‘, ham’s g’fragt. ,Schenken Sie aus?‘ Da is der Holaubek aus’n Hinterstüberl kommen und hat g’sagt: ,Was woits?‘ Die haben salutiert: ,Nix, Herr Präsident!‘ – Na alsdann, is ja alles in Ordnung.“