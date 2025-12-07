Fritz Eckhardt: Erinnerungen an einen Straßenfeger

Es war im Herbst 1992, da empfing er mich in seinem bescheidenen Haus in Klosterneuburg bei Wien. Fritz Eckhardt sprach in seltener Offenheit über seine Arbeit fürs Fernsehen, sein Leben und auch über den Tod: „Ich sitze derzeit jede Nacht an meiner Schreibmaschine und arbeite an einer 14-teiligen TV-Serie“, weiters hatte der damals 85-jährige Publikumsliebling gerade erst seinen letzten „Tatort“ verfasst und die Hauptrolle als Oberinspektor Marek abgedreht. Ob er sich nicht zu viel zumute, fragte ich ihn. „Wo denken Sie hin, ich habe immer noch Freude an meiner Arbeit.“ Und dann lächelte er: „In Wirklichkeit ist’s keine Arbeit. Ich hab ja nie den Marek oder den Portier vom Sacher gespielt. Sondern immer nur den Eckhardt.“

„Der Eckhardt“ war 1907 in Linz als Sohn eines Schauspieler-Ehepaares zur Welt gekommen. Seine Mutter starb, als er neun war, sein Vater Viktor Eckhardt war Direktor des Wiener Apollotheaters (des heutigen Apollokinos). Fritz Eckhardt trat nach der Schauspielschule in Wiener Kabaretts auf und musste sich in der Nazizeit als „Halbjude“ versteckt halten. Um zu überleben, schrieb er unter dem Namen seines Freundes Franz Paul für eine Wiener Kleinkunstbühne.

„Das ist mein Metier“ Nach dem Krieg an mehreren Theatern beschäftigt, nahm er ab 1957 keine festen Engagements mehr an. „Das war mein Glück“, sagte er, „denn damals begann der Aufstieg des Fernsehens und ich wusste: Das ist mein Metier. Ich habe auch davon profitiert, dass der deutsche Film am Ende war, die großen Schauspieler aber immer noch lebten. So konnten Stars wie Paul Hörbiger, Johannes Heesters, Gustav Knuth und Hilde Krahl in meinen Serien mitspielen.“ In Serien, mit denen er Fernsehgeschichte schrieb: „Hallo, Hotel Sacher … Portier!“, „Wenn der Vater mit dem Sohne“, „Der alte Richter“ und sein „Tatort“, in dem er den Oberinspektor Marek spielte, waren allesamt „Straßenfeger“. So nannte man damals Serien, bei deren Ausstrahlung die Straßen buchstäblich leer gefegt waren, weil alle vor den Bildschirmen saßen. Im Falle Eckhardt bis zu heute unvorstellbaren drei Millionen Menschen in Österreich und 30 Millionen in Deutschland. Neben insgesamt 200 Folgen für diverse Serien schrieb Fritz Eckhardt noch 30 Theaterstücke. Unermüdlich und fast bis zum Schluss. Die Arbeit, erklärte er, hielte ihn jung.

