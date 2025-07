Filmstadt Wien: Volkstheater sichert historische Halle 1 am Rosenhügel

„Wiener Kongress“ aufgebaut

Nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten wurden die Rosenhügel-Studios mit den Sascha-Ateliers in Sievering zur Wien-Film fusioniert. Während an den Fronten und in Konzentrationslagern Hunderttausende Menschen starben, ließ Willi Forst am Rosenhügel den „Wiener Kongress“ in seiner ganzen Pracht aufbauen, wobei kaum jemand bemerkte, dass man zu den Melodien von Johann Strauss tanzte, obwohl der „Walzerkönig“ erst zehn Jahre nach dem Kongress geboren wurde. „Wir waren froh, in Wien historische Stoffe drehen zu können, während in Berlin Durchhalte- und Propagandafilme entstanden“, sagte Wien-Film-Chef Karl Hartl nach dem Krieg.

Ganz so ruhmreich ist die Geschichte des Rosenhügels allerdings nicht, wurden doch in Wahrheit auch hier üble Tendenzfilme gedreht – allen voran „Heimkehr“, ebenfalls mit Paula Wessely. Daneben aber auch Unterhaltung mit Hans Moser, Heinz Rühmann, Paul Hörbiger, Fred Liewehr und Annie Rosar.

Nach dem Krieg in der Sowjetzone gelegen, blieb der Rosenhügel als Filmstudio erhalten. Franz Antel drehte 1948 „Das singende Haus“ mit Curd Jürgens und erinnerte sich, unter welchen Bedingungen damals gearbeitet wurde: „Wir drehten nur nachts, weil der Rosenhügel tagsüber ohne Strom war. Und die eleganten Vorhänge, die man im Film sah, waren aus Klopapier. Es hat buchstäblich nichts gegeben.“

Dennoch entstanden jetzt Kinoklassiker wie „Der Engel mit der Posaune“ (1948), wieder etliche Moser-Filme und später „Die Fledermaus“ (1962) und „Charleys Tante“ (1963), beide mit Peter Alexander.