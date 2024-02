„Keinerlei Fähigkeit zum Singen“: Frühes Urteil über Elvis

Der am 8. Jänner 1935 in Tupelo, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Mississippi, geborene Sohn einer Näherin und eines Baumwollpflückers wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Der einzige Luxus, den die Eltern ihrem Einzelkind gönnten, war eine Gitarre, und die sollte ihm zum Schicksal werden. Denn die Musik, die er sich großteils selbst beibrachte, war seine Bestimmung.

„The King“ verkaufte zu seinen Lebzeiten rund 500 Millionen Platten, angeführt von Hits wie „Love Me Tender“, „In the Ghetto“ und „Are You Lonesome Tonight“, nach seinem Tod waren es mindestens noch einmal so viele.

Körperbetont Dabei haben Musikexperten anfangs gar nicht an ihn geglaubt, stand doch nach den ersten Fernsehauftritten des schüchtern wirkenden 21-Jährigen in der New York Times, dass er „keinerlei Fähigkeit zum Singen“ hätte, und das britische Musikmagazin Melody Maker sah mit Elvis sogar „das Ende der Zivilisation“ gekommen. Doch die Fans liebten seinen Rhythmus, seine körperbetonten Auftritte, sein extravagantes Outfit und machten Elvis zu ihrem Idol. Er war einer der ersten Popstars, bei dem die weiblichen Zuhörer außer Rand und Band gerieten und zuweilen in Ohnmacht fielen. Und er machte nach seinen Auftritten reichlich Gebrauch von der erotischen Hingabe seiner schwärmerischen Anhängerinnen.

© imago/Cinema Publishers Collection/HA/imago stock&people

Die 1950er-Jahre waren aber auch wie geschaffen für ihn. Der Krieg war vorbei, die Jugend wollte ihre Freiheit genießen, wie Elvis gleichzeitig rebellisch, sinnlich und schwermütig sein. Presley verkörperte den „amerikanischen Traum“ eines Mannes, der es vom Lkw-Fahrer zum Millionär brachte. Und seinen Reichtum durchaus zur Schau stellte, wenn er etwa vor einem Konzert im eng anliegenden, goldenen Lederanzug seinem pinken Cadillac entstieg.

© Courtesy Everett Collection / Everett Collection / picturedesk.com/Courtesy Everett Collection/picturedesk.com

Am Rande ihrer jüngst von Sofia Coppola gedrehten Filmbiografie „Priscilla“ schilderte Elvis’ heute 78-jährige Ex-Frau, wie es zu ihrer Beziehung mit dem „King“ kam: Priscilla Beaulieu war die Stieftochter eines US-Leutnants, der Ende der 1950er-Jahre wie Elvis Presley in Deutschland seinen Militärdienst versah und seine Familie mitgenommen hatte. Im September 1959 lernte Elvis, der damals schon ein internationaler Superstar war, die um zehn Jahre jüngere Priscilla auf einer Party in Bad Nauheim kennen. „Er war sehr freundlich, sehr sanft, sehr liebevoll“, erzählte Priscilla, „aber er respektierte auch, dass ich erst 14 war“ und verzichtete auf eine sexuelle Beziehung. Dennoch traf man sich regelmäßig.

© APA/AFP/VALERY HACHE

Heirat in Las Vegas Wieder in den USA, lebte das Paar auf Elvis’ Anwesen Graceland in Memphis/Tennessee, und als Priscilla 1967 großjährig war, heirateten sie in Las Vegas. Ein Jahr später kam Tochter Lisa Marie zur Welt. Dass die Ehe scheiterte, „lag an seinem Lebensstil, der mir Probleme bereitete. Und doch war er die Liebe meines Lebens“. Die Scheidung erfolgte 1973, aber Priscilla blieb Elvis weiterhin freundschaftlich verbunden. Beide haben nie wieder geheiratet.

Lisa Marie als Alleinerbin In dieser, für ihn schweren Zeit wurde ersichtlich, dass Elvis stark an Gewicht zulegte und offenbar drogen- und medikamentenabhängig war. Im März 1977 änderte er sein Testament und setzte seine Tochter Lisa Marie als Alleinerbin ein. Und er absolvierte trotz seiner gesundheitlichen Probleme zahlreiche Auftritte. Bis er am 29. April 1977 nach einem Zusammenbruch eine Tournee unterbrechen musste. Zwei Monate später gab er in Indianapolis sein letztes Konzert, und am 16. August 1977 erlag er 42-jährig in Graceland einem Herzversagen. Seinem Hausarzt wurde die Lizenz als Mediziner entzogen, weil er Elvis Presley Unmengen von Amphetaminen und Narkotika verschrieben hatte. Priscilla wollte nicht nur „Witwe“ sein, sie schaffte vor allem in der TV-Serie „Dallas“ und mit der Filmkomödie „Die nackte Kanone“ eine eigenständige Schauspielkarriere. Ein schlimmer Schicksalsschlag ereilte Priscilla, als ihre und Elvis’ Tochter 2023 mit 54 Jahren an einem Darmverschluss starb. Lisa Marie wurde in Graceland neben dem Grab ihres Vaters beigesetzt.