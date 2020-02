Vor 100 Jahren: „Ein Gulasch kostete eine halbe Million“

Der Kabarettist Karl Farkas erinnerte sich viel später an die Tage der Inflation: „Bald haben wir in Billionen und Trillionen gerechnet, ein Gulasch kostete eine halbe Million Kronen. Meine Gage an der Neuen Wiener Bühne betrug 6800 Kronen – also ein halber Erdapfel. Meine Gage wurde mit jedem Tag größer – und doch kleiner! Als sie bei fünf Millionen hielt, musste ich etwas tun, um nicht zu verhungern.“