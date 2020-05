Die Rückkehr des Fremdenverkehrs: Anekdoten zu den berühmtesten Hotels Österreichs

Nicht minder prominent ist die Klientel des Schlosshotels Velden mit seiner wechselvollen Geschichte. Der Wörthersee-Tourismus hatte noch in der Monarchie begonnen, wenn auch in bescheidenen Landgasthöfen. Als Kaiser Franz Joseph und Sisi auf der Durchreise am Wörthersee einkehrten, wurden Adelige, Industrielle und Künstler auf das prächtige Stück Natur aufmerksam.

Der wahre Tourismus-Boom setzte dann in den 1950er-Jahren ein – unterstützt von der unbezahlbaren Werbung durch Filme wie „Du bist die Rose vom Wörthersee“ mit Hans Moser und später von der Fernsehserie „Ein Schloss am Wörthersee“.

Doch gerade als das „Schloss am Wörthersee“ auf Sendung ging, schlitterte das Hotel in Velden in eine Krise. Gunther Sachs kaufte das 400 Jahre alte Schloss, begann mit seiner Renovierung, gab aber mitten drin auf. Später wurde das Schloss von „ Billa“-Gründer Karl Wlaschek gekauft und gerettet.

Seit mehr als 60 Jahren verbringt die frühere Königin Beatrix der Niederlande ihren Skiurlaub im Hotel Post in Lech am Arlberg – und das, obwohl sie hier ihren Sohn Friso durch ein tragisches Unglück verloren hat. Prinz Friso hatte sich im Winter 2012 auf eine Skitour begeben und wurde von einer Lawine erfasst. Er starb im Jahr darauf an den Folgen der Tragödie.