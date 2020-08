Der Sonntag feiert Geburtstag

In der Gesellschaftskolumne „Kupfer auf Draht“ schreibt Peter Kupfer auf Seite 8, dass die Post beschlossen hatte, Robert Stolz zum bevorstehenden 90. Geburtstag eine Briefmarke zu widmen: „Die österreichische Post ehrt Lebende niemals, ausgenommen die Herren Bundespräsidenten“, steht in einem Brief der Post an den Operettenmeister. „Dies ist in Anbetracht Ihrer Leistungen eine Ausnahme.“ Stolz lächelte und sagte: „Hab ich a Glück, dass mich die Leute kennen, sonst würden die mich glatt für den Franz Jonas halten.“

Aus dem Chronik-Ressort erfährt man, dass ein 23-jähriger Arbeiter, der in einem Kaffeehaus in Wien-Fünfhaus in eine Rauferei verwickelt wurde, plötzlich eine Pistole zog und ins Publikum feuerte. Dabei wurde ein völlig unbeteiligter Gast von einer Kugel getroffen und getötet.