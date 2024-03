Der erste, der zweite und der dritte Mann: Spione in Wien

„Viele Indizien deuten darauf hin, dass die Filmleute im Auftrag des MI6 während der Dreharbeiten eine Operation in der Sowjetzone durchzogen. Was genau lief, ist bis heute nicht bekannt geworden, es ist möglich, dass sie Kabel für weitere Abhörtunnels anzapften oder auch, dass sie Personen aus den russisch besetzten Wiener Bezirken schmuggelten. Der Auslandsgeheimdienst MI6 gibt prinzipiell keine Akten frei. Wir wissen jedoch, dass bei den westlichen Geheimdiensten große Angst vor den weiteren Plänen der sowjetischen Besatzer herrschte, zumal Stalin im Juni ’48 die Blockade Berlins angeordnet hatte. Die Angst war, dass auch Wien abgeschnitten und am Ende kommunistisch werden könnte. Das wollte man unter allen Umständen verhindern und schickte daher die kreativsten MI6-Leute nach Österreich.“ Auch die vom ,Dritten Mann‘.“

Fiktion und Fakten

Die habilitierte Historikerin Karina Urbach (55), die in London und Princeton lehrte, hat den Spionage-Hintergrund zum „Dritten Mann“ in einen auf historischen Begebenheiten basierenden Kriminalroman gepackt, der im London von heute und im Wien der Nachkriegszeit spielt*. Die zwischen Fiktion und Fakten angesiedelte Handlung: Eine britische MI6-Agentin ist 1948 in Wien tätig. Um unbemerkt in den sowjetischen Sektor der Stadt zu gelangen, schließt sie sich der Filmcrew des „Dritten Mannes“ an. Als Jahrzehnte danach in ihrer Wohnung am noblen Gordon Place in London ein Mord passiert, beginnt eine spannende Reise in die Vergangenheit …