Wo Bambi wirklich zuhause ist

„Bambi“ wurde ins Englische übersetzt und erschien 1928 in Großbritannien und Amerika unter dem Titel „A Life in the Woods“ als Buch. Walt Disney kam über Vermittlung des Meisterregisseurs Billy Wilder, mit dem Felix Salten in Wien befreundet war, an den Stoff heran. Da Salten stets über seine Verhältnisse lebte und meist in Geldnot war, verkaufte er „Bambi“ 1933 zum Spottpreis von 1.000 Dollar an die Disney-Studios, womit alle Filmrechte abgegolten waren. Doch „Bambi“ spielte ab 1942 im Kino auf Anhieb 47 Millionen Dollar ein (die heute rund 850 Millionen Dollar entsprechen). Felix Salten – der eigentlich Sigmund Salzmann hieß – war mittlerweile vor den Nazis von Wien nach Zürich geflüchtet, wo er die Romanfortsetzung „Bambis Kinder“ schrieb, die jedoch nicht an den Erfolg des Originals heranreichte.