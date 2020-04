Als wir noch Hände schütteln durften

Allerdings gibt es Glaubensgemeinschaften, bei denen die Begrüßung durch Händedruck nicht immer erwünscht ist. So weigern sich muslimische Männer aus religiösen Gründen, Frauen die Hand zu reichen. Schüler werden auch in westlichen Ländern dazu angehalten, ihren Lehrerinnen die Hand zum Gruß zu verweigern.

In bestimmten Kulturen wird das Handgeben insgesamt als nicht passend empfunden, vielmehr begrüßen und verabschieden einander Chinesen, Japaner und Bewohner anderer asiatischer Länder durch eine kurze Verbeugung, wie sie Bundespräsident Van der Bellen in seiner Fernsehansprache zur Corona-Krise vorzeigte. Auch in der britischen Adelsgesellschaft war es früher üblich, Damen nur mit einer Verbeugung und der Frage „How do you do?“ zu ehren.