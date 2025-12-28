Was die Queen, Hugh Hefner und Peter Alexander gemeinsam haben

Eigentlich war 1926 kein erfreuliches Jahr: Hitler setzte sich gegen seine Konkurrenten in der NSDAP durch, in Italien baute Mussolini seine Macht weiter aus, und in Österreich erreichte die offizielle Arbeitslosenzahl den Höchststand von 202.000.

Jedoch: In keinem anderen Jahr erblickten so viele Menschen das Licht der Welt, die sich später dann – auf sehr unterschiedliche Weise – einen Namen machten. 15. 1. Maria Schell Ihre letzten Jahre verliefen unerfreulich, Maria Schell lebte einsam und verarmt auf der Kärntner Alm ihrer Familie, auf der ihr ebenso berühmter Bruder Maximilian den umstrittenen Dokumentarfilm Meine Schwester Maria drehte und damit ihre Altersdemenz thematisierte. Davor war das Leben des „Seelchens“, wie die gebürtige Wienerin genannt wurde, glamourös, sie brillierte in deutschsprachigen wie internationalen Filmen und TV-Serien. Lange mit dem Regisseur Veit Relin verheiratet, starb sie 79-jährig im Jahr 2005.

16. 3. Jerry Lewis Hundert Jahre alt wäre demnächst auch einer der populärsten Komiker des US-Showbiz. Sein Aufstieg begann an der Seite von Dean Martin, mit dem er in Nachtclubs, Kinofilmen, Radio- und Fernsehshows hemmungslos vor sich hin blödelte. Als das Paar 1956 im Streit auseinanderging, setzte Lewis seine Karriere mit eigenständigen Klamaukfilmen fort. Zwei Mal verheiratet, sprach er in Interviews offen über Seitensprünge mit Marlene Dietrich und Marilyn Monroe. Nach seinem Tod 2017 erklärten Schauspielerinnen, von ihm sexuell belästigt worden zu sein.

9. 4. Hugh Hefner Auch in seinem Leben spielte die Monroe eine Rolle, war sie doch die erste Frau, die 1953 am Cover seines Playboys zu sehen war. Das Männermagazin erreichte danach mit nackten Tatsachen Millionenauflagen. Hugh Hefner war drei Mal verheiratet und mit zahllosen seiner „Bunnys“ (=Häschen) liiert. Er starb 2017 im Alter von 91 Jahren.

21. 4. Queen Elizabeth II Die Queen hat sogar Kaiser Franz Joseph überholt, der 68 Jahre regierte – sie kam auf 70 ½ Jahre. So groß konnten die Skandale im Königshaus gar nicht sein, dass ihre persönlichen Beliebtheitswerte darunter gelitten hätten. Nur einmal hat sie sich’s mit den Briten verscherzt, als sie zu spät auf den Tod ihrer Ex-Schwiegertochter Diana reagierte. Elizabeth II ist ihren königlichen Aufgaben bis zu ihrem letzten Atemzug am 8. September 2022 nachgekommen. Sie wurde 96 Jahre alt.

1. 6. Marilyn Monroe Auch sie wäre bald hundert – und bleibt in den Augen der Nachwelt für immer jung. Ihr Wunsch, berühmt zu werden, ging in Erfüllung, glücklich wurde sie nicht. Das Sexsymbol des 20. Jahrhunderts hat mehr als 30 Filme gedreht, aber trotz dreimaligen Ehe-Versuchs nie den Mann fürs Leben gefunden. Sie starb am 4. August 1962 mit 36 Jahren in ihrem Haus in Hollywood an einer Überdosis Schlafmitteln.

25. 6. Ingeborg Bachmann Auch sie starb früh, mit 46 Jahren, ebenfalls tragisch, als sie am 17. Oktober 1973 mit einer Zigarette in der Hand einschlief und dabei einen Brand ihrer Wohnung in Rom auslöste. Die gebürtige Kärntnerin zählt bis heute zu den bedeutendsten Lyrikerinnen und Prosaschriftstellerinnen im deutschen Sprachraum. 28. 6. Mel Brooks Der Mann traute sich an Filmstoffe heran, vor denen andere zurückschrecken würden. Mel Brooks gelang 1967 der Durchbruch als Autor, Regisseur und Komiker mit der Filmkomödie The Producers, in der er sich über Hitler lustig machte – und dafür einen Oscar bekam. Seither bringt er mit Filmen und Parodien sein Publikum weltweit zum Lachen.

30. 6. Peter Alexander Er hat mit seinen Liedern, Shows und Filmen das Leben von Generationen begleitet. „Peter der Große“ bot Millionen TV-Zusehern eine heile Welt. Doch seine eigene heile Welt ist zusammengebrochen, als seine Frau Hilde und seine Tochter Susanne vor ihm starben. Den frühen Tod seines Sohnes Michael und seiner Enkelin Lena erleben zu müssen, ist ihm erspart geblieben. Viele behalten Peter Alexander als „idealen Schwiegersohn“ in Erinnerung. Und das, obwohl er 84 war, als er im Februar 2011 starb.

13. 8. Fidel Castro Nach dem Sturz des Diktators Batista übernahm der revolutionäre Kommunist Fidel Castro 1959 die Macht in Kuba. Als die Sowjetunion im Oktober 1962 Mittelstreckenraketen auf Kuba stationierte, schlug Castro einen nuklearen Präventivschlag gegen die USA vor, womit er bewusst das Risiko eines atomaren Weltkriegs in Kauf nahm. Er starb 2016 mit 90 Jahren.

6. 9. Claus von Amsberg Kronprinzessin Beatrix – die spätere Königin der Niederlande – verliebte sich 1962 in den deutschen Diplomaten Claus von Amsberg, doch als sie Verlobung feierten, gab es in Holland einen Aufschrei, da er Mitglied der Hitlerjugend und der Wehrmacht gewesen war. Als sich herausstellte, dass ihm keine Kriegsverbrechen vorzuwerfen waren, stand einer Heirat nichts im Wege. Prinz Claus zählte dann zu den beliebtesten Mitgliedern des Königshauses. Er litt zeitweise an Depressionen und starb 2002 im Alter von 76 Jahren. 18. 10. Klaus Kinski Mit Nosferatu und Fitzcarraldo schrieb das „Enfant terrible“ Filmgeschichte. In armen Verhältnissen aufgewachsen, drehte er als Bösewicht vom Dienst Italowestern und Edgar-Wallace-Filme, ehe Werner Herzog sein wahres Talent erkannte. Kinski starb 65-jährig 1991 an einem Herzinfarkt.

14. 11. Leonie Rysanek Ihr größter Triumph war, als sie 1959 an der New Yorker „Met“ für Maria Callas als Lady Macbeth einsprang und umjubelt wurde. Sie sang in aller Welt, doch die Wiener Staatsoper blieb ihre künstlerische Heimat. Leonie Rysanek starb 1998 mit 71 Jahren. 15. 11. Helmut Fischer Als Monaco Franze in der gleichnamigen Fernsehserie ist Helmut Fischer einem Millionenpublikum in Erinnerung geblieben. obwohl seit der Erstausstrahlung mehr als vierzig Jahre vergangen sind. Der bayerische Volksschauspieler war der geborene Hallodri und Vorstadt-Casanova. Dabei war er fast 20 Jahre in kleinen Theaterrollen aufgetreten, ehe er fürs Fernsehen entdeckt wurde. Helmut Fischer starb am 14. Juni 1997 im Alter von siebzig Jahren an Krebs. PS. Der Komiker Mel Brooks hat allen anderen demnächst Hundertjährigen auf diesen beiden Seiten etwas voraus: Er lebt! Und nicht nur das, er plant gerade seinen nächsten Film.