Gefräßige Otter: Habsburg fordert Geld vom Bund

Habsburg-Lothringen will nicht warten und wendet sich in einem Schreiben von 22. März an die Republik. „Ich habe sowohl bei der Landesregierung eine Regelung zur Verringerung der Otterpopulation erwirken wollen, als auch beim Finanzamt eine Reduktion der Einheitswerte um 90 Prozent. 6000 Euro muss ich jährlich an Steuern für einen fiktiven Ertragswert entrichten, der aber in den letzten Jahren um 90 Prozent gesunken ist“, sagt Habsburg-Lothringen, der Eigentümer von Fischgewässern im Umfang von 23 Hektar in Wolfsberg ist.

Er ist auch gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Fischerei und er hat für seine Reviere den durch Otter entstandenen Schaden errechnet: Dieser betrage alleine für die Jahre 2013 bis 2015 143.850 Euro.

Während Kärnten säumig sei, habe Niederösterreich eine Gesetzesgrundlage geschaffen, die den Schaden verringern würde. Da er am Rechtsfrieden interessiert sei, fordere er nur oben genannte Summe. „Bei einer klagsweisen Durchsetzung müsste ich den Zeitraum und die Höhe ausdehnen.“

Habsburg-Lothringen hatte bereits mit einer Klage Erfolg: Als Angehöriger der Habsburger brachte er vor der Bundespräsidentenwahl 2010 einen Individualantrag beim Verfassungsgerichtshof zur Abschaffung des „Habsburger-Paragraphen“ ein, wonach Adelige nicht Präsident werden könnten. Im Zuge einer Wahlrechtsreform wurde die Bestimmung aufgehoben.