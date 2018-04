Gaffer filmten vom Lift aus sterbenden Skifahrer

Scharfe Kritik an Schaulustigen üben Ersthelfer im Zusammenhang mit einem Skiunfall am Kärntner Nassfeld: Dort haben Skifahrer vom Lift aus gefilmt, wie die Einsatzkräfte vergeblich um das Leben eines Verunfallten kämpften.

Am Ostermontag um 13.15 Uhr war ein 63-jähriger Kärntner aus Maria Saal mit Alpinskiern auf der FIS-Abfahrt unterwegs. Im Auslauf des Steilhanges kam er aus Eigenverschulden zu Sturz und blieb mit schweren Kopfverletzungen bewusstlos in der Nähe der Bergrettungsstation liegen. Erst helfer der Bergrettung Klagenfurt waren sofort an der Unfallstelle und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. In der Folge trafen weiters die Alpinpolizei, der Rettungshubschrauber Airmed 1 sowie die Polizei Kötschach ein.

Polizeieinsatzleiter Albert Schellander fielen sofort die Schaulustigen auf, die die Vorgänge mit ihren Mobiltelefonen fotografierten und filmten. „Wie viele es waren, kann ich nicht sagen, weil wir uns ja um den Schwerverletzten kümmern mussten. Aber wir haben oft aufgeschaut und gesehen, dass die Skifahrer vom 15 Meter entfernten Schlepplift aus schamlos alles gefilmt haben“, beanstandet Schellender. Zehn Helfer hätten um das Leben des Betroffenen gekämpft, der 63-Jährige sei aber leider vor Ort seinen Verletzungen erlegen.