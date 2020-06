Fall Kampusch wird neu aufgerollt

In knapp vier Wochen wird offiziell bekannt gegeben, wie das Parlament im Justizfall Kampusch verfahren wird. Das Ergebnis steht schon jetzt fest, wie der KURIER erfuhr. Der geheime Unterausschuss, der sich aktuell mit der weltberühmten Causa beschäftigt, hat sich festgelegt und wird Ende März eine entsprechende Empfehlung abgeben. Die da lautet: Der Fall Kampusch muss neu aufgerollt werden. Sollte dieser Empfehlung seitens des Justizministeriums nicht gefolgt werden, dann wird sich in einem weiteren Schritt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit der Causa beschäftigen.

Justizministerin Beatrix Karl hat jedoch bereits signalisiert, sie werde sich neuen Erkenntnissen nicht verschließen und nötigenfalls entsprechende Schritte veranlassen. Also neue Ermittlungen. Vor allem in Richtung eines möglichen zweiten Täters. Und: FBI sowie deutsche Spezialisten sollen in beratender Funktion assistieren. In den Fokus gerät Ernst H. Er war der engste Vertraute von Entführer Wolfgang Priklopil, der am 23. August 2006, am Tag des Wiederauftauchens von Natascha Kampusch, von einem Zug erfasst und getötet wurde.