Ein Leben für die Ärmsten in Afrika

Seit Jahren unterstützt sie auch das Centre Marembo in der ruandischen Hauptstadt Kigali, in dem rund 80 Straßenkinder, Waisen und Teenager-Mütter mit ihren Babys Zuflucht finden. „Josi, 9, und Claudine, 13, habe ich schwer verwundet auf der Straße entdeckt, sie leben derzeit bei mir in Zwettl, damit ich sie gesund pflegen kann. Josi besucht die dritte Klasse Volksschule, in der sie lauter Einser schreibt“, sagt Hronicek. Derzeit finanziert sie mehr als 30 Kindern und Jugendlichen Schulausbildung oder Studium, damit sie sich später selbst helfen können.

Woher sie so viel Energie hat? „Ich nehme die Kraft aus dem, was mir die Kinder und Jugendlichen wieder zurückgeben“, sagt die 68-Jährige. Ihre größte Herausforderung entsteht derzeit am Rande von Kigali. „Unser Spital steht schon, jetzt fehlen noch Laborgeräte und andere Einrichtungen“, erzählt Hronicek. Damit sie weiterhin helfen kann, bittet sie um Spenden: IBAN – AT58 2027 2000 0029 7754 . Weitere Infos im Internet unter: www.projekt-ruanda.at