Diesel, Batterien und Kupferkabel gestohlen

Bisher unbekannte Täter stahlen im Bezirk Neusiedl am See aus Bewässerungsaggregaten sowie aus einer Wasserpumpstation am vergangenen Wochenende 4350 Liter Diesel, diverse Werkzeuge, Bestandteile der Dieselaggregate sowie vier Starterbatterien. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Da beide Tatorte in Grenznähe liegen, dürften die Täter aufgrund des gesicherten Spurenbildes das Diebesgut nach Ungarn gebracht haben, heißt es von der Polizei.

In Andau zapften die Unbekannten aus zwei Bewässerungsaggregaten rund 350 Liter Treibstoff ab. Von beiden Aggregaten stahlen sie auch noch die Starterbatterien. In Tadten drangen die Täter nach Demontage einer Eternitplatte über das Dach in den Tankraum einer Wasserpumpstation ein. Aus zwei Tanks zapften sie mittels eines Schlauches ca. 4000 Liter Diesel ab.

Von einem Windpark bei Neudorf wurden Kupferkabel im Wert von rund 5000 Euro gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich am vergangenen Wochenende. Die Kupferkabel waren nach dem Tausch neben dem Windrad zum Abtransport abgelegt worden. Sie wogen ca. 1400 Kilogramm. Von den Dieben fehlt jede Spur.