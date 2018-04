Die Zigarette nach der Operation bleibt

Nachgefragt

Josef Sattler ist Betriebsratsvorsitzender im UK Krems und versteht die Situation der Raucher im Spital

KURIER: Als Arzt kennen Sie die negativen medizinischen Folgen des Rauchens. Ist es für Sie trotzdem nachvollziehbar, dass es in vielen Spitälern noch Raucherzonen gibt?

Josef Sattler: Ich selbst bin Nichtraucher und bin auch froh darüber, dass nicht mehr so viel geraucht wird wie beispielsweise in den 1970er-Jahren, wo in jedem Fernsehstudio Menschen mit Zigaretten zu sehen waren. Trotzdem kann ich es nachvollziehen, dass viele Raucher in Ausnahmesituationen eben zur Zigarette greifen. Das ist in Österreich auch legal. Bei dem laufenden Volksbegehren geht es um Nichtraucherschutz und nicht um ein Rauchverbot.

Sprechen Sie beim Thema Ausnahmesituationen nur von Patienten?

Nein, da geht es nicht nur um Patienten, sondern auch um Angehörige und Mitarbeiter. Wenn es zum Beispiel zu einer Reanimation kommt oder ein Kind schwer verletzt ist oder gar stirbt, dann ist das natürlich sehr schwierig für die Angehörigen – und auch an den behandelnden Ärzten und Mitarbeitern geht das nicht spurlos vorüber. In solchen Ausnahmesituationen ist es wichtig, Gegenstände und Gewohnheiten des Alltags einzugliedern. Manche Menschen trinken dann einen Kaffee, manche essen ein Stück Brot oder Süßes und manche rauchen. Das sollte ihnen in so einer Situation auch nicht verwehrt werden, vor allem weil das Rauchen eine Sucht ist. Ich hoffe, dass die Politik in Zukunft angemessene Rahmenbedingungen definiert. Die derzeit laufende Debatte rund um den Nichtraucherschutz hat nichts mit der Thematik des Rauchens in Krankenhäusern zu tun.