Der steinige Weg zurück ins Leben

Seit Oktober weilt Grossmann, der in Österreich wegen seiner Ganzkörpertätowierungen als Model gefragt war, zur Reha in Bad Tölz. „Die schlägt perfekt an. Manches muss er neu erlernen, manches ist plötzlich wieder da: So als würde man eine Schublade öffnen und das vorhandene Wissen kommt zum Vorschein“, teilt der Vater mit. Nicht alles sei erklärbar – so spreche sein Sohn fließend Englisch, jedoch noch holpriges Deutsch. „Da ist Geduld gefragt.“

Geduld, die der Patient nicht immer hat. So will er möglichst bald seine Arbeit wieder aufnehmen: Grossmann ist Marketing-Manager der Bike-Firma Canyon. Und dann spukt der Gedanke an das Bike-Comeback im Hinterkopf herum. „Ich kann es nicht erwarten, wieder in die Pedale zu treten“, postete der Sportler auf Instagram zu einem Bild, auf dem er mit einem Rad posiert. „Professionelles Biken auf hohem Niveau wird wohl nicht mehr möglich sein“, meint der Vater. Bis Oktober müsse der Junior sowieso zur Reha in Bad Tölz bleiben, dann werde man weiter sehen.