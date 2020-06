Das Handy weist den Weg

In Sachen Verkehrsauskunft bricht jetzt eine neue Ära an. Bis zuletzt wurde am Projekt "VAO" (kurz für " Verkehrsauskunft Österreich") gewerkt – KURIER-Leser waren als Tester im Einsatz. Jetzt bringt mit dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) das erste Unternehmen eine praktische Anwendung des umfangreichsten Verkehrsdaten-Systems auf den Markt. Die Handy-App "AnachB" setzt auf der VAO-Plattform (siehe Zusatz) auf und verspricht seinen Nutzern damit eine ganz neue Welt der Routenplanung. Der KURIER kennt alle Details.

Wie berichtet, verknüpft die VAO sämtliche bestehende Services wie Öffi-Fahrpläne, Routenplaner, Car-Sharing- und Leihrad-Infos sowie Stau- und Verkehrsmeldungen. Dazu kommen noch Informationen über Parkmöglichkeiten (freie Plätze, Kosten) und – vor dem anstehenden Sommer wichtig – Baustellen. Ins Routing fließen auch Verkehrsprognosen ein: Das verändert die vorgeschlagene Streckenführung je nach Verkehrsaufkommen.