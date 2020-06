Causa Kampusch: "Roter Teppich bis zur Anklage“

Im September 2010 brachte Johann Rzeszut, 71, ehemaliger Präsident des Obersten Gerichtshofes, neue Dynamik in den Fall Kampusch. In einem Schreiben an die Parlamentsparteien offenbarte das Mitglied der Evaluierungskommission zahlreiche Ungereimtheiten und warf den leitenden Staatsanwälten vor, wesentliche Ermittlungsergebnisse ignoriert zu haben. Die Ankläger dementierten vehement und wurden auf Anraten der Innsbrucker Staatsanwaltschaft nicht angeklagt. Nun hat das Parlament Untersuchungen eingeleitet. Fazit: Der Fall Kampusch wird neu aufgerollt.

KURIER: Herr Dr. Rzeszut, Sie und Ihr Mitstreiter Ludwig Adamovich wurden von mehreren Seiten als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Nun wird der Fall Kampusch tatsächlich neu aufgerollt. Verspüren Sie Genugtuung?

Johann Rzeszut: Nein, Genugtuung verspüre ich nicht. Ich habe damals reagiert, weil ich das dem 2010 plötzlich verstorbenen Ermittler Franz Kröll schuldig war. Er hat so viele Erkenntnisse, auch in Bezug auf Mittäter, zusammengetragen und wurde letztlich dazu gebracht, die Sache fallenzulassen. Sein tragischer Tod hat mich dazu getrieben, offensiv zu werden. Heute stelle ich erfreut fest, dass die Demokratie funktioniert. Was nun herauskommt, werden unabhängige Gerichte klären und nicht die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft. Was nämlich im Fall Kampusch passiert ist, grenzt an Willkür.

Vor ein paar Tagen sorgte ein Polizist für Aufregung, der behauptete, von Ihnen den Auftrag erhalten zu haben, privat zu ermitteln und DNA von einer angeblichen Kampusch-Tochter zu besorgen ...

Das ist absurd. Es sind viele Menschen an mich herangetreten, auch Polizisten. Die haben sich meistens bedankt, weil ich im Sinne des Polizisten Kröll keine Ruhe gebe. Was dieser Polizist jetzt sagt, ist frei erfunden. Ich sehe mit Zuversicht einer Gegenüberstellung entgegen. Offenbar hat der Mann Erklärungsnot, deshalb hat er mich ins Spiel gebracht. Aber das wird ihm nichts helfen.