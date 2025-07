Zwischen Schilf, Kultur und Klinik

War es beim einen das wuchernde Schilf in Verbindung mit dem Wasserstand und bei der anderen die Mobilität in den Seegemeinden, kritisierte der nächste den geplanten Krankenhausbau in Gols und der übernächste die seiner Meinung nach mangelhafte Verschränkung der beiden großen Festivals in der Region, St. Margarethen und Mörbisch.

Also eigentlich eine ganz normale Diskussion, bei der jeder Standpunkt vehement vertreten wurde. Und auch eine beispielhafte. Denn schlussendlich wurde klar, dass es so etwas wie eine übergeordnete Instanz, also die Politik, braucht, um Entscheidungen zu treffen.