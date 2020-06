Zweijährige stürzte in Biotop

Ein Gartenteich in Bocksdorf, Bezirk Güssing, wurde am Freitag für ein zweijähriges Mädchen zur lebensbedrohlichen Falle. Das Kleinkind war am Nachmittag in das Biotop gestürzt, berichtete die Sicherheitsdirektion Burgenland am Samstag.

Während sich ihr Vater und dessen Lebensgefährtin im Haus aufhielten, dürfte die kleine Maya unbemerkt ins Freie gelaufen sein. Das Unglück geschah beim 3,5 mal 4,5 großen Teich.

Als der 24-Jährige gegen 14 Uhr seine Tochter suchte, entdeckte er sie regungslos und mit dem Kopf nach unten im rund 60 Zentimeter tiefen Wasser treiben. Er zog das Kind aus dem Biotop und begann mit Wiederbelebungsversuchen.