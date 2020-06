Zweifacher Bordellbesitzer ist "bei Gott kein Teufel"

Wenn Joe Gruber durch seinen Heimatort Sieggraben im Burgenland spaziert und einer älteren schwarz gekleideten Frau begegnet, bekreuzigt sie sich und schaut gen Himmel. "Sie denkt sich wahrscheinlich, hier kommt die Sünde in Person", sagt Gruber. Er versteht die alte Frau, denn wenn jemand zwei Bordelle (Noblesse in Marz und Eden-Bar in Trausdorf) betreibt, "der kann kein Guter sein". Gruber fühlt sich aber mit keiner Sünde behaftet. "Das ist ein Job wie jeder andere, der ruhigste der Welt." Und: "Ich bin ja bei Gott kein Teufel."

Eden-Bar im burgenländischen Trausdorf. Ave Maria (Gegrüßet seist du Maria) ist aus den Musik-Boxen zu hören. Wände in rotem Samt, Barockleuchten-Imitate. Auf einem großen Bildschirm wird ein Porno gezeigt. Die Bilder sind scharf. Joe Gruber, dreifacher Familienvater, ehemaliger Sportlehrer (18 Jahre unterrichtete er an einem Wiener Gymnasium) und Ex-Fußballstar des FC Sieggraben, in seiner Jugend Liebling vieler Frauen, sieht diese Filme tagtäglich.