Zwei Schulen werden im Herbst geschlossen

Für den Bürgermeister von Deutsch Kaltenbrunn, Erwin Hafner, ist die Schließung der Volksschule im Ortsteil Rohrbrunn "eine traurige Tatsache". Es würden zwei Kinder fehlen. "An Scheinanmeldungen denke ich sicher nicht", sagt Hafner im vorauseilenden Gehorsam. Aber vielleicht entschließen sich Eltern von Deutsch Kaltenbrunn ihre Kinder in der Volksschule in Rohrbrunn anzumelden. "Dann ist sie gerettet."

Und nicht nur die Volksschule wäre aufs Erste gerettet. Denn für den Bürgermeister ist eines klar. "Wenn es keine Schule mehr gibt, dann kommen auch keine Familien mehr zu uns."