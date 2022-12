Zwei Personen im Bezirk Eisenstadt-Umgebung von Pkw erfasst

In Zillingtal (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sind am spÀten Samstagabend zwei Personen von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Sie wurden ebenso ins Krankenhaus gebracht wie die Lenkerin des Autos, teilte die Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland mit. Zum Unfallhergang lagen keine Informationen vor.

Erst am Freitagabend waren in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) zwei MĂ€nner beim Überqueren der L307 von einem Pkw niedergestoßen worden. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden laut LSZ ins UKH Wien-Meidling bzw. in die Klinik Donaustadt, ebenfalls in Wien, eingeliefert.