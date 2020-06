Zwei Freunde mit Kaffee im Blut

Schärf war von der Kaffee-Philosophie seines jamaikanischen Freundes begeistert und so wurden aus den beiden Geschäftspartner. Das Wiener Neustädter Traditionsunternehmen mit Sitz in Neusiedl am See importiert den jamaikanischen Blue Mountain Kaffee, geröstet und verpackt werden die Arabica-Bohnen in der hauseigenen Rösterei. Im Gegensatz zu anderen Reinsorten eigne sich der Kaffee besonders für die Zubereitung mittels Filtermethode, heißt es aus dem Hause Schärf.

Am Dienstag konnte das neue Produkt in der Schärf Coffee World in Neusiedl erstmals verkostet werden. Im Beisein von Rohan Marley persönlich. Der sympathische Rastafari reiste zum Verkaufs-Auftakt ins Burgenland um Freunde und Geschäftspartner zu treffen und die Werbetrommel zu rühren. Schlagkräftige Argumente für den Kaffee mit "ausbalancierten Geschmack, zarter Säure und vollem Körper" hatte sein Freund und Investor, der ehemalige Schwergewichtsboxweltmeister, Lennox Lewis, zu bieten.