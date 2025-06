Zwei Feuerwehren löschen auch mit Fernsteuerung

Wo Menschenleben und Infrastruktur in Gefahr geraten, ist schnelles, sicheres Handeln gefragt. In Rudersdorf und Neufeld an der Leitha ist das nun auch technisch auf höchstem Niveau möglich – mit dem neuen LUF 60.

Das 2,2 Tonnen schwere, ferngesteuerte Löschunterstützungsfahrzeug wurde im Rahmen einer burgenlandweiten Beschaffungsoffensive angeschafft und kommt nun in den Bezirken Eisenstadt-Umgebung und Jennersdorf zum Einsatz.