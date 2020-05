Zum Schmähführen ins "Ohr"

Qualität steht dabei an oberster Stelle. "Die Küche ist regional und saisonal. Unsere Produkte bekommen wir direkt von den Bauern."

Neben dem Haubenrestaurant bietet das " Ohr" auch Übernachtungen an. Zehn Vierstern- und 29 Dreisternzimmer bietet das Hotel. "Die Seefestspiele Mörbisch spüren wir ganz stark. Das ist unsere Hauptsaison", sagt Johannes Ohr.

So gerne wie Schellenberger auch in Eisenstadt is(s)t, so sehr liebt sie ihren Wohnort Mörbisch. "Mein Mann und ich haben uns erst ein Haus gekauft", sagt sie. "Ich fühle mich sehr wohl hier. Die Menschen sind alle so nett und die Gegend ist ein Traum. Immer wenn ich von Eisenstadt nach Mörbisch komme, ist es, als ob ich in Urlaub fahre. Dabei fahre ich nur nach Hause"