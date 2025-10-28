Kulinarische Reise: Von der weiten Welt zurück ins Restaurant "Zum Emil"

Von Josef Lang Ganslzeit, Genuss und Gastlichkeit seit Generationen – das bietet das Restaurant „Zum Emil“ in Unterrabnitz (Bezirk Oberpullendorf). 1938 erstmals erwähnt, wurde das Lokal 1975 von Emil Lang senior erworben. Sohn Emil junior trat in die Fußstapfen des Vaters, dessen kulinarisches Talent er geerbt hatte.

Zunächst verfeinerte er sein kulinarisches Repertoire im Wiener 5-Sterne Hotel Intercontinental, dann folgten „Meinl am Graben“ und „Zum schwarzen Kameel“. Von Unterrabnitz nach New York und zurück In Wien lernte er seine Frau Manuela kennen, gemeinsam ging es einige Jahre nach New York ins Grey Cafe. Zurück in Europa wurde zunächst in Norwegens Hauptstadt Oslo gekocht: im Restaurant „Bagatelle“ und im „Grand Hotel“, dem Ort der Nobelpreisverleihung.

Während dieser Zeit bereitete Emil mit seinem Team Bankette für hochrangige Anlässe vor – darunter ein Staatsbesuch mit Bundespräsident Heinz Fischer, Empfänge im Rahmen der Friedensnobelpreisverleihungen und Veranstaltungen für prominente Gäste wie die Rolling Stones. Besonders in Erinnerung blieb ihm der Besuch von Harry Belafonte, der sich persönlich in der Küche für die Speisen bedankte und mit der Crew das Gespräch suchte.