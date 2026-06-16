Neues Megaprojekt: Für wen 176 Wohnungen gebaut werden

Mit dem Projekt „Zielgerade“ ist in Eisenstadt der Baustart für eine neue Wohnhausanlage erfolgt. Am 15. Juni fand der symbolische Spatenstich für das Vorhaben statt, bei dem insgesamt 176 freifinanzierte Miet- und Eigentumswohnungen entstehen sollen. Das Projekt wird an der Adresse Zielgerade 7 und 9 umgesetzt, in unmittelbarer Nähe zur Leichtathletikarena und zur Landespolizeidirektion Burgenland. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2028 vorgesehen.

Die Wohnhausanlage umfasst zwei Bauteile mit jeweils 88 Wohnungen. Angeboten werden Einheiten mit zwei bis fünf Zimmern sowie Wohnflächen zwischen 51 und 115 Quadratmetern. Balkone, Terrassen oder Eigengärten sind Teil der Ausstattung. Wer dort wohnen wird Das Angebot richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen, darunter Familien, Paare, Studierende sowie Pendler. Ergänzt wird das Konzept durch Gemeinschaftsflächen, einen Spielplatz, Fahrradräume, Paketboxen sowie 232 Tiefgaragenstellplätze mit Vorbereitung für E-Mobilität. Die Lage an der Oberen Langäcker bietet eine Anbindung an die S31 und die B50 sowie an mehrere Bushaltestellen der Regional- und Stadtbuslinien. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Sportstätten befinden sich in der Umgebung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jakob Huger Ein neues Wohnviertel nimmt Form an: Mit dem Projekt „Zielgerade“ entsteht in Eisenstadt Raum für unterschiedliche Lebensentwürfe.