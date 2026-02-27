Buch-Neuerscheinung

Wenn die Rettung des Zicksees zum Krimi wird

Der Autor Martin Franz Neuberger aus St. Andrä präsentiert seinen zweiten Zickseekrimi: "durstIG".
Paul Haider
27.02.2026, 05:30

Drei Männer präsentieren das Buch "durstIG" von Martin Franz Neuberger vor einer Wand mit Bildern.

Der Zicksee wurde im Sommer 2022 berühmt – weil er verschwand. Das kam in der Jahrtausende alten Geschichte des Steppensees zwar schon öfter vor, doch dieses Mal blieb er mehrere Monate lang ausgetrocknet.

Mittlerweile hat sich das Gewässer mit einem Wasserstand von etwa einem halben Meter einigermaßen erholt – doch der Zicksee bleibt, nach zahlreichen menschlichen Eingriffen, hochgefährdet.

Das ist der Stoff, aus dem Krimis gemacht sind, dachte sich der St. Andräer Schriftsteller Martin Franz Neuberger, der 2025 seinen ersten Zicksee-Krimi „Luftschlösser“ veröffentlichte.

Eine Graugans läuft im fast ausgetrockneten Zicksee in der Nähe von Sankt Andrä in Österreich.

Der Zicksee im Sommer 2022

Kaum ein Jahr später liegt Teil Zwei vor: „durstIG“ – kein Krimi über, sondern für den Zicksee, wie der Autor betont. Die fiktive Handlung untermauert der frühere Lehrer und Landwirt mit wissenschaftlichen und persönlichen Erkenntnissen.

Vom Überfluss zur Knappheit

"Von meiner Kindheit an war ich damit konfrontiert, wie man innerhalb weniger Jahrzehnte ein Gebiet, das Wasser im Überfluss hatte, zu einer Gegend extremer Wasserknappheit gemacht hat", umreißt Neuberger die Problematik im Seewinkel.

Die Prämisse des neuen Buchs: In den späten 2030er-Jahren hat man sich auf die notwendigen Schritte zur Rettung des Zicksees verständigt – umgesetzt wurden sie nicht. Nachdem der See zum zweiten Mal ausgetrocknet ist, entführt der frustrierte Protagonist fünf Personen, die er für verantwortlich hält.

Gespräche über Verfilmung

„durstIG“ erscheint im Verlag Edition Egermann. Der Besitzer des Schlosses Potzneusiedl, Gerhard Egermann, hat den Verlag eigens für Martin Franz Neubergers Bücher gegründet. Damit hat der 87-Jährige offensichtlich aus das "richtige Pferd" gesetzt - Teil eins von Neubergers Zicksee-Serie war ein großer Erfolg. Und: "Gespräche über eine Filmproduktion des noch druckfrischen Werkes haben bereits begonnen", verrät der Schlossherr.

Zwei Buchpräsentationen sind geplant: Am 13. April (18 Uhr) bei „Alles Apfel“ in St. Andrä und am 20. April (15 Uhr) im Schloss Potzneusiedl. Erhältlich ist "durstIG" bei den Buchhandlungen im Bezirk Neusiedl am See, im Schloss Potzneusiedl und online.

