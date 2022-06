Max Schabl ist seit zehn Jahren Austropop-Legende in Ausbildung

Auf Platte

Schabls Solo-Alben „Kritisiern & Schmäh fian“ (2013), „Des is owa angenehm“ (2015) und „Austropoplegende“ (2017) gibt es nur auf Schallplatte oder CD zu kaufen. Sein neues Best-of-Album wird aber auch auf Streaming-Plattformen erhältlich sein

Auf der Bühne

Jubiläumskonzerte gibt es heuer noch in Neusiedl am See (24. September, Haus im Puls) und in Mannersdorf. Alle Termine: max-schabl.com