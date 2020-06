Zahl der illegalen Migranten nimmt enorm zu

Es ist kurz nach 9 Uhr morgens. In der Grenzbezirksstelle Neusiedl am See ist es ruhig. Nur eine Handvoll Leute befindet sich in dem unscheinbaren Gebäude: Es sind Polizisten aus der Polizeiinspektion Kittsee AGM, die der KURIER zum Interview trifft. AGM steht für "Ausgleichsmaßnahmen", jene Kontrollen, die die Polizei seit dem Wegfall der Grenzen im Hinterland durchführt und die seit Monaten hohe Aufgriffszahlen an illegalen Grenzgängern zur Folge haben.

Wenige Stunden später ist es mit der Ruhe vorbei. In der nordburgenländischen Gemeinde Gols wurden 14 "Illegale" aufgegriffen und für die weiteren Amtshandlungen in die Grenzbezirksstelle gebracht.

An diesem Punkt enden im Normalfall die Presse­mitteilungen der Sicherheitsdirektionen, die von den Medien in eine Kurzmeldung verpackt werden oder es bei spektakuläreren Aufgriffen zu einer Schlagzeile schaffen.