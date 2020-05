Zahl der Falschparker um 50 Prozent reduziert

Wenn Sie schon meinen Parkplatz nehmen. . ., nehmen Sie auch meine Behinderung!“ So lautete die Ansage des ÖZIV (Österreichischer Zivilinvalidenverband) Burgenland, der gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) und der Polizei in der Vorweihnachtszeit auf die Wichtigkeit der Behindertenparkplätze aufmerksam machte. Ort der Veranstaltungen waren die großen Parkplätze der Einkaufszentren in Eisenstadt und Oberwart. „Diese Aktion war nicht auf abstrafen, sondern auf Sensibilisierung und Nachhaltigkeit angelegt“, sagt ÖZIV-Präsident Hans Jürgen Groß. So wurden an die Passanten Infofolder verteilt, die eindrucksvoll veranschaulichten, dass ein widerrechtlich besetzter Behindertenparkplatz Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen „den Zugang zum gesellschaftlichen Leben abschneidet. Denn wir brauchen die Breite des gesamten Parkplatzes, damit wir ein- und aussteigen können“, sagt Groß. Dabei gehe es nicht nur um Rollstuhlfahrer, sondern auch um die immer größer werdende Gruppe an alten Menschen, in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigt seien.