Burgenländer kämpft bei WorldSkills um Medaille

Für Elias Stephan wird es im September ernst. Der 21-jährige Möbeltischler aus Bad Sauerbrunn tritt von 22. bis 27. September bei den 48. WorldSkills in Schanghai an – den Berufsweltmeisterschaften, bei denen sich die besten jungen Fachkräfte aus aller Welt messen. Bisher hat noch kein Teilnehmer aus dem Burgenland bei den WorldSkills eine Medaille geholt.

Stephan ist Teil des 48-köpfigen österreichischen Teams und startet im Bewerb der Möbeltischler. Vor seiner Reise nach China wurde er von Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth und WK-Direktor Harald Schermann offiziell verabschiedet. Mit einem Augenzwinkern bekam der junge Handwerker einen Koffer überreicht – „damit er beim Heimflug genug Platz für eine Medaille hat“. Tischler für Luxusjachten Dass Stephan auf internationaler Bühne antritt, kommt nicht von ungefähr. Der Bad Sauerbrunner arbeitet bei List General Contractor in Bad Erlach, wo hochwertige Möbelstücke für Luxusjachten gefertigt werden. Es sind Einzelanfertigungen, bei denen Maßarbeit, Materialkenntnis und präzise Abläufe gefragt sind. „Ich arbeite täglich an Bauteilen, bei denen es auf jedes Detail ankommt. Genau diesen Anspruch nehme ich auch mit zu den WorldSkills“, sagt Stephan.

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Der Wettbewerb in Schanghai ist für ihn nicht nur ein Leistungsvergleich, sondern auch eine persönliche Bewährungsprobe. „Für mich ist das die Chance, mein Können auf internationalem Niveau zu zeigen und mich mit den Besten meines Berufs zu messen. Gleichzeitig ist es eine große persönliche Herausforderung – weil dort unter Druck entschieden wird, wie präzise und konstant man wirklich arbeitet.“ In der Vorbereitung gehe es daher nicht nur um einzelne Handgriffe. Entscheidend seien stabile Abläufe, sauberes Arbeiten unter Zeitdruck und ein möglichst fehlerfreier Gesamtprozess. Genau diese Faktoren entscheiden bei den WorldSkills über Punkte und Platzierungen. Signal gegen den Trend Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth sieht in Stephans Teilnahme ein Signal für die Lehre: „Die Teilnahme an den WorldSkills ist ein starkes Zeichen für die Qualität der dualen Ausbildung und für die Leistungsfähigkeit unseres Handwerks.“ WK-Direktor Harald Schermann betont die Vorbildwirkung des jungen Facharbeiters: Internationale Wettbewerbe würden sichtbar machen, „welches Know-how in den Betrieben steckt“. Stephan stehe stellvertretend für viele talentierte Nachwuchsfachkräfte im Burgenland.