Wohnluxus mitten im Schilfgürtel

"Wohnen wie im Urlaub und leben im Einklang mit der Natur", heißt es auf der Homepage der Inselwelt Jois. 70 exklusive Häuser wurden von der UBM Realitätenentwicklung AG breits von 1999 bis 2002 im Schilfgürtel des Neusiedler Sees errichtet. Nun soll nach den Plänen von Architekt Georg Reinberg weiter ausgebaut werden.

Blick auf das Wasser, privater Seezugang, uneinsichtige Gärten. Gerhard Rodler, Projektentwickler der Inselwelt Jois, verspricht mit seinem neuen Projekt Wohnen auf höchstem Niveau. Laut Rodler sollten auf dem Grundstück eigentlich 30 neue Eigentumshäuser entstehen. "Wir haben alles umgeplant und neu eingereicht. Die Grundstücke der einzelnen Niedrigenergiehäuser sind nun deutlich größer", erklärt Rodler. Nach den neuen Plänen beträgt die Wohnfläche zwischen 60 und 140. Doch das Wohnen direkt am Wasser hat seinen Preis: Angefangen von 300.000 bis zu einer Million Euro muss man für ein Haus zahlen. Gerechtfertigt findet Rodler, immerhin handle es sich um Häuser der Luxusklasse.

Da die Inselwelt direkt im Schilfgürtel liegt, sollen sich die Häuser möglichst gut an die Natur anpassen. "Wie bei allen anderen bekommen auch diese Häuser eine Fassade aus Lärchenholz. Durch die Verwitterung sollen so die Häuser mit der Zeit mit dem See verschwimmen, sodass sie von weiter weg gar nicht zu erkennen sind", erklärt Rodler. Baustart für die Seevillen soll noch diesen Winter sein.