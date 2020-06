Wo Pflanzen die Sinne anregen

Die Gartenträume wahr werden können, das verraten Profis ab Freitag im Schloss Lackenbach. Das Ambiente der Renaissanceanlage bietet den Rahmen für den "Garten(t)raum", eine Blumen-, Garten- und Dekormesse. Zum Auftakt am Freitag, um 15 Uhr, wagen sich die "Baumspezialisten" beim Schauklettern in luftige Höhen. Besucher können sich bei Gärtnern und Landschaftsexperten Tipps holen und bei den Ausstellern Pflanzen und Accessoires für die eigene Naturoase kaufen. Am Samstag und Sonntag gibt ein Imker Einblicke in Bienenstöcke, um 16 Uhr starten Führungen durch die historische Gartenanlage. Hortensien, Dahlien, Zitruspflanzen, Obstbäume und Hochbeete stehen bei Vorträgen im Mittelpunkt. Für junge Besucher bieten mehrere Bastelstationen Abwechslung.

Fr., 1. Juni, 14 bis 19 Uhr, Sa., 2. und So., 3. Juni, jeweils 10 bis 18 Uhr; Schloss Lackenbach; Eintritt: 4 €, Kinder von 6-14: 2 €; Infos unter www.schloss-lackenbach.at

Inspirationen für den eigenen Garten können sich auch die Teilnehmer der Kräuterführung in Haydns ehemaligem "Kuchlgartl" in Eisenstadt mit nach Hause nehmen. Angreifen, riechen und schmecken sind erwünscht. Der verwunschene Garten beheimatet Gewürz-, Heil-, Duft- und Färbepflanzen, die schon im Barock bekannt waren. Gartenfee Astrid Gruber kennt nicht nur jeden Strauch und jede Blüte, die derzeit farbenprächtig erblühen. Sie kennt sich auch bestens mit deren Anwendung – ob im Haushalt, bei der Körperpflege oder in der Medizin – aus. So erzählt sie, dass die barocken Damen sich gerne mit Lilienduftwässerchen, Rosensalbe und Iriswurzelpuder pflegten. Estragon, Salbei, Liebstöckel, Winterbohnenkraut und Majoran fanden schon in den Kochtöpfen der Musikerfamilie Haydn Verwendung. Auf Kinder wartet ein Gartenrätsel.

Do., 7. und So., 10. Juni, jeweils 15 Uhr, Haydn-Kräutergarten, Bürgerspitalgasse, Eisenstadt; Tickets: 4 €, Kinder: 3 €; Infos unter 02682 / 719-3900