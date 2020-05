Wo Langeweile Auszeit hat

Noch nicht mal drei Wochen sind die Sommerferien alt, trotzdem kann sich zwischen Freibad und Mattscheibe Langeweile einschleichen. Dagegen hält Willi Wulkafrosch, das Maskottchen des Kinder-, Kultur- und Umweltprogramms der Bauermühle Mattersburg am Mittwoch und am 17. August mit einem Workshop an.



Beim ganztägigen "Frosch-Ferientag" starten Willis Fans mit einem Frühstück in den Tag. So gestärkt, geht's ans Sonnenkäppchen bemalen oder Rainmaker basteln. Das Mittagsmahl wird etwa mit Sommerkräutern gekocht, die Highlights nach dem Schlemmen an der Seerosentafel: ein Aus-Ruhmärchen, ein Schiffchen-Wettrennen und ein Eispicknick.



Der KURIER vergibt am Dienstag, 11 Uhr, 2 x 2 Karten für den "Frosch-Ferientag" am 20. 7. an die ersten Anrufer: 02682 73400-15.

20. Juli, 9-16.30 Uhr, Bauermühle Mattersburg, Schubertstr. 53, weiterer Termin: 17. 8.; 35€ / Kind, max. 20 Kinder; Anmeldung: 0664 8333 283, www.williwulkafrosch.at