WK-Präsident Wirth: Mit "Motivation" gegen die Wirtschaftskrise

Beim Sommergespräch in einer Eisenstädter Weinbar gab sich Andreas Wirth, Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland (WKB) am Mittwoch betont optimistisch. Vor versammelter Journalistenrunde bekannte Wirth, dass die wirtschaftlichen Kennzahlen derzeit zwar „nicht rosig“ seien; der seit 2023 amtierende Präsident ist aber überzeugt, Wege aus der Krise aufzeigen zu können.

Staatliche Eingriffe in die Lebensmittelpreise halte er für nicht zielführend, spielte Wirth auf den jüngsten Vorstoß von SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer an. Ebenso wenig hält der Geschäftsführer von „Elektro Wirth“ von neuen Förderungen: „Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass jedes Produkt eine eigene Förderung braucht“. Wo man laut Meinung des WK-Präsidenten sehr wohl eingreifen könnte, ist der Energiesektor: „Es wurde zu wenig in den Netzausbau und in Stromspeicher investiert. Die Wirtschaft braucht stabile Energiepreise.“