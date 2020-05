Wissen soll früh Wurzeln schlagen

Zu sagen, in der Bauermühle Mattersburg bleibt kein Stein auf dem anderen, wäre zu weit gegriffen. Dennoch, die Mauern genießen eine Frischzellenkur, der Umbau zum modernen Veranstaltungszentrum soll heuer finalisiert werden, der KURIER berichtete.

Ebenso auf festem Fundament steht das diesjährige Kinderprogramm aus 17 Veranstaltungen für 4- bis 12-Jährige, ab 11. Februar öffnet seine Galionsfigur Willi Wulkafrosch die Pforten in sein vor allem köstliches Reich: „Wir möchten Kindern und Erwachsenen gesunde Ernährung spielerisch mitgeben, denn was ’Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr’“, betont Mattersburgs Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Etwa Kindergeburtstage vor Ort zu feiern, solle „eine Alternative zu McDonalds darstellen“.

Ins selbe Horn stößt Uschi Zezelitsch, denn: „Die gesunde Jause fängt nicht erst in der Schulkantine an“, sondern, so der Plan der künstlerischen Leiterin der Bauermühle, im Erdreich. Deshalb wird vis-á-vis ein Lehr- und Forschungsgarten angelegt, in Kräuter- und Gemüsebeeten können Kindergarten- und Schulkinder samt Pädagogen selbst Samen legen, Setzlinge beim Wachsen verfolgen und der Ernte bei verschiedenen Workshops den kulinarischen Schliff geben.

Vom Beet auf Buchseiten, gehöre laut Salamon doch auch das Lesen gefördert. Dies soll ab 22. April bei der Buch- und Lesewoche „Gestatten, Leseratten“ geschehen, deren Stargäste sind Eva Maria Marold und die freche Prinzessin „ Rosa Rapunzel“. Die gleichnamige Hörspiel-CD wird die Künstlerin zur Eröffnung live vorstellen.

Schon am 11. und 12. Februar weiht die Musicaldarstellerin Angelika Schiffer bei einem Tanzworkshop in die Welt von „Cats“ ein. Bastelutensilien werden in „Willis weißer Winterwerkstatt“ gezückt (15. 2.).

Vorab ein Pflichttermin für Erwachsene mit Faible für schwere Gitarren: Am 17. März präsentieren sich Bands aus und rund um Mattersburg bei einem „Metal-Tag“.

