Wirtschaftsgebäude brannte: Nachbarn weckten Bewohner

In Mühlgraben (Bezirk Jennersdorf) ist in der Nacht auf Montag ein Wirtschaftsgebäude in Flammen gestanden. Als aufmerksame Nachbarn das Feuer bemerkten, drohte dieses bereits auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen.

Die Nachbarn weckten deshalb die noch schlafenden Bewohner. Das Ehepaar konnte sich daraufhin selbst in Sicherheit bringen, berichtete die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.