„Müssen draußen bleiben“: Anrainer wollen Seezugang

Ihrem Namen wird die Siedlung „Wüste“ am Ortsrand von Podersdorf trotz Regenwetters nicht gerecht. Idyllisch präsentieren sich die rund 70 Häuser nahe dem Neusiedler See. Doch der Schein trügt. Denn trüb ist nicht nur das Wetter an diesem Tag, sondern auch die Stimmung, die seit Monaten zwischen den rund 170 Bewohnern der „Wüste“ und der Gemeinde.

„Wir werden einfach ignoriert.“ Gottfried Ettl ist sichtlich aufgebracht. Seit den 70er-Jahren bewohnt er ein Haus in der „Wüste“. Bisher brauchte er quasi nur über die Straße zu gehen und schon war er direkt am Wasser des Neusiedler Sees. „Die Häuser wurden damals mit der Zusage gebaut, einen Seezugang zu haben“, erzählt Ettl. Doch nach rund 40 Jahren wird den Bewohnern nun dieses Recht mittels einem Zaun verwehrt. „Bereits vor drei Jahren hat die Gemeinde hier eine Kiteschule errichten lassen, aber wir konnten nach wie vor hinein. Seit dem Frühjahr 2017 ist aber leider Schluss damit. Das gesamte Areal ist eingezäunt und wir werden ausgesperrt“, sagt der Podersdorfer.