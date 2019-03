„Wir haben die Bäume nicht aus Jux und Tollerei umgeschnitten“

Apropos Bäume: Spaziergänger hatten sich zuletzt darüber ereifert, dass auf der Liegewiese des Seebadareals zahlreiche Bäume umgeschnitten wurden. Weiss ärgert sich ein wenig darüber, denn „wir haben rund 100 Bäume auf dem Gelände und nur vier mussten gefällt werden. Dafür pflanzen wir heuer 15 neue“.

Bei einer Begehung mit einem Gärtner sei festgestellt worden, dass die Weiden ab einer Höhe von zwei Metern hohl waren. „Wir haben die Bäume ja nicht aus Jux und Tollerei umgeschnitten“, verweist Weiss auf mögliche Gefahren für Besucher.„Da kann es ja um Leib und Leben gehen“.

Rund ein Drittel der Seebad-Gäste (Tageseintritt für einen Erwachsenen: 5,50 Euro) kommt derzeit aus Rust – die Freistadt ist mit rund 1900 Einwohnern der kleinste Verwaltungsbezirk Österreichs. Zwei Drittel sind Urlauber rund um den See, die dem Ruster Seebad einen Besuch abstatten. Manche von ihnen sollen künftig noch stärker an die Storchenstadt gebunden werden und länger als bloß einen Tag bleiben. Etwa im stadteigenen 130-Betten-Hotel am See. Nach jahrelangen Umbauarbeiten im Altbau wurde im Vorjahr das neue Gebäude fertiggestellt.