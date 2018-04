Winzer kämpft um seine Weinstöcke

„Mörbisch könnte stolz sein, dass sich ein Winzer einen Ruf außerhalb der Region aufgebaut hat“, ärgert sich der frühere EAV-Musiker und Winzer Günther Schönberger. Nach 15 Jahren soll der Pachtvertrag für seine Weingärten in Mörbisch nicht verlängert werden (der KURIER berichtete). Die Kommunikation mit dem Grundeigentümer, der römisch-katholischen Pfarre Mörbisch am See, gestaltet sich indes schwierig.

Nun startete der Winzer eine Petition im Internet. „Mein Wunschziel wären 50.000 Unterschriften“, erklärt der ehemalige EAV-Saxofonist im Gespräch mit KURIER.at-Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner.