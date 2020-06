Winzer, ein Wirt für die Reben

Eine Erweiterung des Betriebes sieht er derzeit nicht. Es sei schwierig, in näherer Umgebung Weingärten zu bekommen. Sollte es sich ergeben, würde er nicht Nein sagen. Er rechnet nämlich damit, dass seine beiden Söhne den Betrieb übernehmen werden. Die Voraussetzungen dafür seien gegeben. Der 25-jährige Anton studiert an der Uni für Bodenkultur in Wien Lebensmitteltechnologie; der 23-jährige Lukas schloss die Weinbau-HAK ab.

Doch an die Pension denkt Anton Hundsdorfer ja sowieso noch nicht: "Ich fühle mich wohl, bin fit und wie gesagt, Weinbau ist mein Leben. Und das sicher noch länger."