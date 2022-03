„wine4peace“: Joiser Wein hilft Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

Die zwei Joiser Naturweingüter Pasler und Joiseph machen unter dem Motto „wine4peace“ gemeinsame Sache für den guten Zweck. Vor einigen Jahren haben sie gemeinsam einen Wein gekeltert, der für eine große Reserven-Premiere auf die Seite gelegt wurde.

Angesichts der Situation in der Ukraine wurde der Plan, den Rebensaft am Weinfestival „Vie Vinum“ in der Hofburg zu präsentierten, verworfen. Stattdessen werden die 50 Magnumflaschen (je 1,5 Liter) nun zugunsten der Flüchtlingsbetreuung verkauft. Eine Flasche der Wein-Rarität kostet 130 Euro, wovon 100 Euro direkt an Hilfsorganisationen gehen.

Die „wine4peace“-Flaschen sind streng limitiert und handschriftlich nummeriert. Ihren Inhalt beschreibt Winzer Johannes Pasler so: „Samtiger Grüner Veltliner vom puren kargen Kalk in Jois. Spontan auf der Maische vergoren und zwei Jahre lang im neuen Holzfass aus Kärntner Eiche gereift. Ein innovatives Gustostückerl und Ausdruck einer spannenden Kooperation.“

Bestellung online unter: paslerwein.com/weinshop