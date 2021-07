Wieder schwerer Verkehrsunfall mit betagtem Lenker

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 11 Uhr auf der L205 zwischen dem Kreisverkehr Gols/Weiden und Podersdorf im Bezirk Neusiedl am See.

Ein 89-jähriger Lenker war mit seiner 83-jährigen Beifahrerin in Richtung Podersdorf unterwegs, vor ihm fuhren zwei Lkw. Am Beginn der 70er-Beschränkung wechselte der 89-Jährige auf den linken Fahrstreifen und überholte den vor ihm fahrenden LKW.