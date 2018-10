Wieder Bankomat in Kittsee gestohlen

Erst vor drei Wochen haben bislang unbekannte Täter einen Bankomat aus dem Foyer einer Bank in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) aus der Verankerung gerissen und gestohlen. In der Nacht auf Freitag haben Kriminelle erneut zugeschlagen: Im Foyer des Spar-Marktes wurde ebenfalls ein Geldautomat aus seiner Verankerung gerissen, der Bankomat lag auf der Straße. Ob es Parallelen zu dem Fall von vor drei Wochen gibt, ist laut Polizei noch unklar.