Wie Jennersdorf für junge Menschen attraktiver werden soll

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Gemeinden im Burgenland, in der Steiermark sowie in den Nachbarländern Ungarn und Slowenien verleiht der Region eine besondere Dynamik und Betriebsamkeit.

Junge Stadt, junge Leute

„Ist die junge Stadt auch ein Ort für eine junge Bevölkerung?“, fragt sich Stadtchef Deutsch und erinnert sich an Zeiten vor der Pandemie, als viele junge Familien und Menschen vom Land in die Städte zogen. „Jetzt nimmt wieder die Stadtflucht zu“, sieht er seit Corona einen Gegentrend. Tatsächlich lassen sich immer mehr Jungfamilien in der ländlichen Stadt nieder. Das zeigt sich am Zuwachs im Kindergarten: Insgesamt 96 Kinder, davon 26 in der Kinderkrippe, stellen Anforderungen an die Infrastruktur. Um dem gerecht zu werden, wurde der Kindergarten erweitert und auf moderne Standards gebracht.

„Wir wollen auch das Freizeitangebot pflegen“, erwähnt Deutsch. Seit 2024 positioniert sich die Stadt als eine Sportstadt, in der andere Gemeinden und Sport- und Freizeitvereine der Umgebung zusammenarbeiten und so für ein aktives Aufleben der Region sorgen sollen.